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التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 22:47 التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي
التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه
في الوقت الذي مازالت فيه بعض الدول العربية غارقة في مشاكلها الأمنية والاجتماعية بسبب ما سمي بالربيع العربي، تذكر التونسيون اليوم 14 يناير، وهو اليوم الذي يصادف هروب الرئيس المخلوع زين العابدين

شوف تيفي

في الوقت الذي مازالت فيه بعض الدول العربية غارقة في مشاكلها الأمنية والاجتماعية بسبب ما سمي بالربيع العربي، تذكر التونسيون اليوم 14 يناير، وهو اليوم الذي يصادف هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي وعائلته نحو السعودية في طائرة خاصة، بعد أن نالت منه الثورة التونسية التي بدأت شرارتها عندما أقدم البوعزيزي الشهير على إضرام النار في جسده في السابع عشر من دجنبر 2010، بعد مصادرة عربته من قبل الشرطية فادية حمدي مما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبرى تحولت لثورة للمطالبة برأس الرئيس بنعلي، وهو السبب الرئيسي الذي غير ملامح تونس ودول أخرى كمصر وسوريا واليمن وغيرها، في إطار ما يسمى بالربيع العربي.
وتناولت بعض الصفحات التونسية هذا الحدث، الذي غير وجه تونس تماما، حيث اعتلى الرئاسة من بعد المعتقل السابق منصف المرزوقي الذي قاد البلاد لفترة للخروج من الأزمة بعد الثورة التي خلفت ضحايا أبرياء، على غرار كما وقع بمصر بعد ذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك وأنظمة أخرى كاليمن، أما سوريا فمازالت تعاني الأمرين منذ وصول رياح الربيع العربي إليها، حيث تحولت لشبه حطام بسبب التدمير الذي لحقها، وتشبث الرئيس بشار الأسد بمنصبه إلى غاية اليوم.

 

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التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية وها أشنو وقع فيه

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