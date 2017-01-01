 مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل ﻿
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مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 22:22 مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل
تأكيدا لما قالته الفنانة كريمة وساط من قبل، في تصريحها لقناة ''شوف تيفي''، أنها تلجأ للغناء في الملاهي الليلية من أجل تأمين لقمة العيش، كشف فيديو مسرب للفنانة ذاتها وهي تغني مباشرة في أحد الكباريهات

شوف تيفي

تأكيدا لما قالته الفنانة كريمة وساط من قبل، في تصريحها لقناة ''شوف تيفي''، أنها تلجأ للغناء في الملاهي الليلية من أجل تأمين لقمة العيش، كشف فيديو مسرب للفنانة ذاتها وهي تغني مباشرة في أحد الكباريهات في الدار البيضاء.
ويبدو أن أحد الحاضرين صور هذا الفيديو المثير مباشرة من ملهى ليلي وهو يبين الفنانة والممثلة كريمة وساط التي اشتهرت في أعمال فنية كثيرة مع سعيد الناصري في فيلم ''البانضية''، ومع فاطمة بوبكدي في مسلسل ''حديدان'' وأعمال فنية أخرى عديدة، لكن للأسف على غرار فنانين آخرين، لم ينصفها الميدان الفني، لذلك فهي مكرهة كما قالت من قبل، للغناء في الملاهي الليلية لتأمين لقمة العيش.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

غناء كريمةوساط تمثيل فيديو

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