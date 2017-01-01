مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب ﻿

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت عن وجود ثغرة من نوع ''الباب الخلفي Backdoor''، والتي يمكن استخدامها من قبل الفايسبوك لاعتراض وقراءة الرسائل المشفرة المرسلة ضمن تطبيق

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كشف تقرير جديد نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت عن وجود ثغرة من نوع ''الباب الخلفي Backdoor''، والتي يمكن استخدامها من قبل الفايسبوك لاعتراض وقراءة الرسائل المشفرة المرسلة ضمن تطبيق التراسل، حيث أشارت فيه إلى إمكانية قيام شركة الفيسبوك بقراءة الرسائل المشفرة ضمن خدمة التراسل الفوري التابعة للواتساب.

واستندت الصحيفة إلى التجارب التي قام بها توبياس بولتر الباحث في مجال الأمن والتشفير في جامعة كاليفورنيا، والذي تمكن من اكتشاف هذه الثغرة، وأوضح توبياس أنه باستطاعة واتس اب أن تقوم بالكشف عن سجلات رسائل مستخدمي التطبيق عند طلبها من قبل وكالات حكومية.

وانتقد مجموعة من نشطاء الخصوصية الضعف الموجود في تطبيق التراسل الفوري واتس اب واعتبروا انه يشكل تهديدا كبيرا لحرية التعبير وحذروا من إمكانية استغلاله من قبل جهات حكومية، وأن عملية التغيير في مفاتيح الأمان تضعف الأمان في التطبيق.

ويخالف التقرير الجديد الإدعاءات السابقة التي أطلقتها فيس بوك حول عدم إمكانية أحد، بما في ذلك الشركة وموظفيها، من اعتراض رسائل واتس اب، حيث حذر النشطاء من إمكانية استخدام هذا الضعف من قبل الوكالات الحكومية للتحري عن المستخدمين الذين يعتقدون بأن رسائلهم آمنة.

وكانت واتس اب قد لعبت بشكل كبير على نقاط الأمان والخصوصية في التسويق لنفسها مما جعل التطبيق وسيلة اتصال أساسية لدى النشطاء والمعارضين والدبلوماسيين.



