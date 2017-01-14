بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقوم بتجربة خطيرة وهذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي
بعد أن أعلنت خطوبتها قبل أيام، خضعت الفنانة الشابة سلمى رشيد لتجربة القفز من طائرة خاصة كانت تحلق عاليا، حيث قفزت بالمنطاد، في تجربة خطيرة جدا.
وكشفت سلمى في صورة وضعتها على صفحتها الرسمية في موقع الصور أنستغرام وهي محلقة في الجو، رفقة شخص آخر، وهي اللحظة التي توثق لقفزتها من الطائرة محاولة الهبوط على سطح الأرض.
جدير بالذكر أن نفس العملية قام بها هشام مفتاح الملقب بـ''الحبيب''، وهو أحد أبطال سلسلة الكوبل التي قدمها الممثل حسن الفد قبل سنتين.
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