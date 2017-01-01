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الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 21:25 الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية | حوادث و حقوق
الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية
مازال الأمن الإسباني يحقق في مجموعة من الأقراص المدمجة التي كشفت التحريات أن شبكة سرية تتاجر فيها على الأنترنيت، والتي تعود لأطفال مغاربة متشردين بمليلية، حيث يشتبه أنهم يستغلون هؤلاء لتصويرهم في

شوف تيفي:

مازال الأمن الإسباني يحقق في مجموعة من الأقراص المدمجة التي كشفت التحريات أن شبكة سرية تتاجر فيها على الأنترنيت، والتي تعود لأطفال مغاربة متشردين بمليلية، حيث يشتبه أنهم يستغلون هؤلاء لتصويرهم في صور إباحية وترويجها على الأنترنيت.
وكشفت مصادر محلية أن العصابة تتكون من مغاربة وإسبان، يستغلون المتشردين الموجودين في أزقة مليلية المحتلة من أجل تحقيق الربح المالي من خلال بيع هذه الأشرطة على مواقع الشبكة العنكبوتية.

 

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تحقيق صور أمن اسبانيا

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