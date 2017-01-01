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عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 20:14 عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب | بوليتيك
عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب
عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب

شوف تيفي


يعقد رؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة اجتماعا، غدا الأحد 15 يناير، في العاصمة السعودية الرياض، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم ''داعش''.

ويبحث الاجتماع ''التقدم الملموس'' في عمليات ''شل'' قدرات التنظيم، في كل من العراق وسوريا، حسبما ذكر رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان حسب مواقع إعلامية سعودية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي، وهي: الأردن، الإمارات، الولايات المتحدة، البحرين، تركيا، تونس، السعودية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا، المغرب، ونيجيريا.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي ضد ''داعش'' يضم 68 دولة تختلف مهامها بين المشاركة العسكرية المباشرة وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم ''اللوجستيكي''، وتجفيف منابع التمويل للتنظيم وملاحقتها، بالإضافة إلى منع تدفق المسلحين إلى مناطق النزاع، والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.



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