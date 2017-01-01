شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش ﻿

أوقفت عناصر المنطقة الأمنية التابعة لميناء طنجة المتوسط زوال اليوم السبت، شاحنة كبيرة متخصصة في النقل الدولي كانت متوجهة إلى فرنسا وبها كمية مهمة من مخدر الشيرا.

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر



أوقفت عناصر المنطقة الأمنية التابعة لميناء طنجة المتوسط زوال اليوم السبت، شاحنة كبيرة متخصصة في النقل الدولي كانت متوجهة إلى فرنسا وبها كمية مهمة من مخدر الشيرا.



وذكرت مصادر أمنية لـ''شوف تيفي'' أن العملية الأمنية المشتركة بين شرطة المنطقة الأمنية بالميناء المتوسطي و إدارة الجمارك، و التي تأتي في اطار محاربة المواد الخطيرة والماسة بالسلامة والصحة، أسفرت عن حجز حوالي 21 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام في المبرد الخلفي للشاحنة التي كانت محملة بالبرتقال.



و أردفت المصادر أن شرطة الميناء أوقفت سائق الشاحنة و الذي يحمل الجنسية المغربية و يبلغ من العمر 49 سنة , و الذي تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من أجل تعميق البحث معه قبل تقديمه للعدالة.



