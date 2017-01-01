 وزيرا سابقا في قلب فضيحة فساد كبرى ﻿
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وزيرا سابقا في قلب فضيحة فساد كبرى

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 20:03 وزيرا سابقا في قلب فضيحة فساد كبرى | دولي
وزيرا سابقا في قلب فضيحة فساد كبرى
أعلنت الشرطة البرازيلية، عن إجراء عملية واسعة النطاق لمكافحة الفساد استهدفت، على الخصوص، وزيرا سابقا في حكومة الرئيس ميشيل تامر.

شوف تيفي:
أعلنت الشرطة البرازيلية، عن إجراء عملية واسعة النطاق لمكافحة الفساد استهدفت، على الخصوص، وزيرا سابقا في حكومة الرئيس ميشيل تامر.

وقالت الشرطة، في بيان، إن السكرتير السابق للحكومة البرازيلية (بمثابة وزير) والمستشار المقرب من الرئيس تامر، غيديل فييرا ليما، الذي استقال من منصبه في شهر نونبر الماضي على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ، مشتبه بأنه ينتمي إلى شبكة ''فساد وتبييض أموال''.

وأضاف المصدر ذاته أن الصندوق الاقتصادي الفيدرالي (تابع للدولة) قد يكون منح بين سنتي 2011 و2013، حينما كان فييرا ليما لا يزال أحد مديريه، قروضا لشركات كبيرة في مقابل الحصول على خدمات.

ويقول المحققون إن في حوزتهم هاتفا خلويا يضم مراسلات تم تبادلها بين فييرا ليما والرئيس السابق لمجلس النواب إدواردو كونيا تتعلق بتلك الخدمات.

وكانت المحكمة الفيدرالية العليا بالبرازيل علقت مهام كونيا بعد اتهامه بعرقلة التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف فضية الفساد التي هزت شركة ''بتروبراس'' النفطية العمومية.

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