سابقة...إسبانيا ترفض منح رضيعة مغربية تصريح الإقامة لأنها لم تتقدم بالطلب شخصيًا.. ﻿

رفضت المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب بمدينة اشبيلية الإسبانية، منح رضيعة مغربية في شهرها الخامس تصريحًا بالإقامة، لأنها لم تقدم الطلب “بشكل شخصي” حسب موقع “ال دياريو” الإسباني.

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رفضت المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب بمدينة اشبيلية الإسبانية، منح رضيعة مغربية في شهرها الخامس تصريحًا بالإقامة، لأنها لم تقدم الطلب “بشكل شخصي” حسب موقع “ال دياريو” الإسباني.

وحسب وكالة ''إرم نيوز'' فوالدة الطفلة، الموجودة في العاصمة الإسبانية مدريد، هي من تقدمت بالطلب بتاريخ 10 نونبر 2016، للحصول على تصريح لإقامة ابنتها برفقتها هي وشقيقتها البالغة من العمر 4 سنوات.

يذكر أن الأم المغربية وطفلتها الكبرى يمتلكان تصريح إقامة في التراب الإسباني دون الإذن بالعمل، لأن الصغيرة تخضع للعلاج من مرض السرطان على نفقة جمعية إسبانية لمحاربة الداء الخبيث.

وحددت الإدارة المعنية للأم مدة شهر واحد للتقدم بالاستئناف لدى المصالح المكلفة بشؤون الأجانب، أو اللجوء إلى المحكمة بإشبيلية.





