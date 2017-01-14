بعد قرار منعه من إحياء حفلات بالمغرب ''الشاب بلال'' يعانق الجمهور المغربي ﻿

بعد منعه من إحياء سهرات فنية بالمغرب على خلفية التصريحات التي أدلى بها للإعلام الجزائري بخصوص حمله الجنسية المغربية والتي وصفت بـ ''المهينة'' حسبهم .

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر



بعد منعه من إحياء سهرات فنية بالمغرب على خلفية التصريحات التي أدلى بها للإعلام الجزائري بخصوص حمله الجنسية المغربية والتي وصفت بـ ''المهينة'' حسبهم .



من المرتقب أن يحيي الفنان الجزائري الشاب بلال اولى سهراته للجالية المغربية بإسبانيا في 21 من الشهر الجاري بإحدى الملاهي بالجزيرة الخضراء، والتي من المرتقب أن تجلب عددا كبيرا من افراد الجالية العربية بالجنوب الإسباني من عشاق نجم أغنية الراي.



وكان الشاب بلال والذي يعتبر واحد من نجوم أغنية الراي قد صنع اسم فني بالمغرب حيث غنى بأغلب المهرجانات الوطنية قبل أن يمنع بسبب , ما أسمي بأزمة تصريحاته المثيرة في الاعلام الجزائري عندما سؤل عن رأيه في حمل الجنسية المغربية و التي قال إنه ''ما عندو مايدير بها الا اذا كان منها شي ربح مادي '' , وهو ما اعتبره المغاربة إهانة لهم و لجنسية بلادهم.. .





