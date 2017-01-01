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عاجل:هذه هي الحالة الصحية للمغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا بعد العملية الجراحية

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 18:44 عاجل:هذه هي الحالة الصحية للمغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا بعد العملية الجراحية | مجتمع
عاجل:هذه هي الحالة الصحية للمغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا بعد العملية الجراحية
علمت '' شوف تيفي'' أن المغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا،تجاوزت مرحلة الخطر اليوم السبت بعدما أجرت يوم أمس الجمعة، عملية جراحية على مستوى الرأس.

شوف تيفي:

علمت '' شوف تيفي'' أن المغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا،تجاوزت مرحلة الخطر اليوم السبت بعدما أجرت يوم أمس الجمعة، عملية جراحية على مستوى الرأس.

و حسب مصادر خاصة ''لشوف تيفي''، فقد أجرى الطاقم الطبي، العملية تحت إشراف البروفيسور نبيل بوزوبع بعد أوامر ملكية بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.


هذا و كان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره بالتكفل بعلاج المغربيتين اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا نسيمة و حسنى و اللتين تتلقيا علاجهما بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.


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