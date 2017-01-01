عاجل:هذه هي الحالة الصحية للمغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا بعد العملية الجراحية ﻿

شوف تيفي:
علمت '' شوف تيفي'' أن المغربية نسيمة ضحية إرهاب تركيا،تجاوزت مرحلة الخطر اليوم السبت بعدما أجرت يوم أمس الجمعة، عملية جراحية على مستوى الرأس.
و حسب مصادر خاصة ''لشوف تيفي''، فقد أجرى الطاقم الطبي، العملية تحت إشراف البروفيسور نبيل بوزوبع بعد أوامر ملكية بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.
هذا و كان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره بالتكفل بعلاج المغربيتين اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا نسيمة و حسنى و اللتين تتلقيا علاجهما بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.
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