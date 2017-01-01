 بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال | حوادث و حقوق

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال

أسرار عن حمودة الشهير في آسفي بـمول الزفت الذي اعتقل على خلفية إشادته بالإرهاب | مجتمع

أسرار عن حمودة الشهير في آسفي بـ''مول الزفت'' الذي اعتقل على خلفية إشادته بالإرهاب

عاجل..إنقاذ سيدة من الذبح بعد طعنات قاتلة بسكين من طرف زوجها بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل..إنقاذ سيدة من ''الذبح'' بعد طعنات قاتلة بسكين من طرف زوجها بأكادير

سابقة ..بعد إنهيار الأسعار... الحوامض تقدم علفا للمواشي بتارودانت | بوليتيك

سابقة ..بعد إنهيار الأسعار... الحوامض تقدم علفا للمواشي بتارودانت

عاجل و خطير:العثور على صاحب أكبر منتجع سياحي مقتولا بخنيفرة و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و خطير:العثور على صاحب أكبر منتجع سياحي مقتولا بخنيفرة و هذه التفاصيل

عاجل ...الأمانة العامة للبيجيدي تفوض لبن كيران إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

عاجل ...الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تفوض لبن كيران إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 18:37 بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية | بوليتيك
بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية
قال عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح صحفي قبل قليل، ''أن العدالة والتنمية قد يقدم مرشحا لرئاسة مجلس النواب، موضحا ''الترشيح حقنا الديمقراطي،

شوف تيفي


قال عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح صحفي قبل قليل، ''أن العدالة والتنمية قد يقدم مرشحا لرئاسة مجلس النواب، موضحا ''الترشيح حقنا الديمقراطي، ربما واجبنا ومسؤوليتنا''.

وأضاف بن كيران '' نحن الحزب الأول عندنا مسؤولية، ليس عندنا لحد الآن أغلبية، والعادة والعرف أن الحزب الذي يتصدر الحكومة يرشح عادة باتفاق مع أحزاب الأغلبية في بعض الأحيان من نفس الحزب، وفي أكثر الأحيان من حزب آخر، يكون هو الحزب الثاني في الأغلبية، إلا أن هذا الأمر متعسر''.

هذا، وكشف بن كيران في ذات التصريح، أن الأمانة العامة للحزب فوضت له خلال الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم السبت، الحسم في موضوع تقديم الحزب مرشحا لرئاسة مجلس النواب، وذلك على ضوء الحوار الذي قد يجري خلال اليومان المقبلان.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الأمانة البيجدي العدالة التنمية الإجتماع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سابقة ..بعد إنهيار الأسعار... الحوامض تقدم علفا للمواشي بتارودانت | بوليتيك

سابقة ..بعد إنهيار الأسعار... الحوامض تقدم علفا للمواشي بتارودانت

عاجل ...الأمانة العامة للبيجيدي تفوض لبن كيران إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

عاجل ...الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تفوض لبن كيران إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي

وأخيرا...صقور البيجيدي يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هضرة الزنقة:هذا هو معنى كلمة مْفَرْوَحْ عند لمغاربة..أجوبة كتقتل بالضحك | هضرة الزنقة
منذ 23 دقيقة

هضرة الزنقة:هذا هو معنى كلمة ''مْفَرْوَحْ'' عند لمغاربة..أجوبة كتقتل بالضحك

بنكيران..معندناش أغلبية وهذا هو قرارنا بخصوص الترشح لرئاسة مجلس النواب | خارج البلاطو

بنكيران..معندناش أغلبية وهذا هو قرارنا بخصوص الترشح لرئاسة مجلس النواب

بشرى للمغاربة الذين يقتنون الأدوية المكلفة من الصيدليات | قنوات أخرى

بشرى للمغاربة الذين يقتنون الأدوية المكلفة من الصيدليات

بعد الماكياج الفاضح..فضيحة أخرى لحاتم عمور.. وها شنو قال مول بطلة كليب حسدونا | بــووز

بعد الماكياج الفاضح..فضيحة أخرى لحاتم عمور.. وها شنو قال مول ''بطلة'' كليب حسدونا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال | حوادث و حقوق

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال

أسرار عن حمودة الشهير في آسفي بـمول الزفت الذي اعتقل على خلفية إشادته بالإرهاب | مجتمع

أسرار عن حمودة الشهير في آسفي بـ''مول الزفت'' الذي اعتقل على خلفية إشادته بالإرهاب

عاجل..إنقاذ سيدة من الذبح بعد طعنات قاتلة بسكين من طرف زوجها بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل..إنقاذ سيدة من ''الذبح'' بعد طعنات قاتلة بسكين من طرف زوجها بأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.