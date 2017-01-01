بن كيران...الترشح لرئاسة مجلس النواب حقنا وواجبنا ولكننا لا نتوفر على أغلبية حكومية ﻿

قال عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح صحفي قبل قليل، ''أن العدالة والتنمية قد يقدم مرشحا لرئاسة مجلس النواب، موضحا ''الترشيح حقنا الديمقراطي،

شوف تيفي



قال عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح صحفي قبل قليل، ''أن العدالة والتنمية قد يقدم مرشحا لرئاسة مجلس النواب، موضحا ''الترشيح حقنا الديمقراطي، ربما واجبنا ومسؤوليتنا''.

وأضاف بن كيران '' نحن الحزب الأول عندنا مسؤولية، ليس عندنا لحد الآن أغلبية، والعادة والعرف أن الحزب الذي يتصدر الحكومة يرشح عادة باتفاق مع أحزاب الأغلبية في بعض الأحيان من نفس الحزب، وفي أكثر الأحيان من حزب آخر، يكون هو الحزب الثاني في الأغلبية، إلا أن هذا الأمر متعسر''.

هذا، وكشف بن كيران في ذات التصريح، أن الأمانة العامة للحزب فوضت له خلال الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم السبت، الحسم في موضوع تقديم الحزب مرشحا لرئاسة مجلس النواب، وذلك على ضوء الحوار الذي قد يجري خلال اليومان المقبلان.