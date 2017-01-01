هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال ﻿

فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع , كل الأخبار التي تداولت بشأن مشاركة عناصر أمن ملثمين ويحملون سيوفا في تنفيذ إجراء من إجراءات الشرطة الادارية ببني ملال.

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر



فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع , كل الأخبار التي تداولت بشأن مشاركة عناصر أمن ملثمين ويحملون سيوفا في تنفيذ إجراء من إجراءات الشرطة الادارية ببني ملال.



وأكدت مديرية الحموشي، في بلاغ لها اليوم السبت أن كل هذه الأخبار التي تضمنت اتهامات لرجال شرطة ملثمين باستعمال السيوف في حق أمهات مغربيات والتحرش بابنة إحداهن، على خلفية تفكيك المصالح الترابية والسلطات العمومية في مدينة بني ملال خيمة منصوبة بشكل عشوائي في الشارع العام , هي أخبار عارية من الصحة.



و أردف البلاغ أنه، و حرصا على تنوير الرأي العام، وتصويبا لهذه الادعاءات المشوبة بالتجاوز والقذف، فإن المديرية العامة للأمن الوطني توضح أن تفكيك الخيمة البلاستيكية التي نصبتها سيدة بشكل عشوائي في الشارع العام، هو إجراء يدخل ضمن صلاحيات الشرطة الادارية، والتي عهدت بتنفيذه إلى لجنة محلية مختلطة، آزرتها عناصر من الأمن الوطني التي أعدت تقريرا في الموضوع وأحالته على النيابة العامة المختصة, و أن هذا التدخل الإداري اقتصر فقط على إزالة كل ما يعرقل حركة السير والجولان، ويمس بالأمن والنظام العام، دون تسجيل أي استخدام أو تسخير للقوة العمومية.



أما فيما يخص ما نشر من ادعاءات عن التحرش المنسوبة لموظفي الأمن فقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بجدية كبيرة مع هذه المزاعم، وفتحت في شأنها بحثا دقيقا من طرف المفتشية العامة للأمن في شهر نونبر 2016، والذي لم يسفر عن تحصيل ما يثبت هذه الادعاءات.