أسرار عن حمودة الشهير في آسفي بـ''مول الزفت'' الذي اعتقل على خلفية إشادته بالإرهاب ﻿

ظل مفعما بـ''الشهرة'' التي لا ينالها في هذا البلد إلا ذو حظ عظيم.. وربما يعتبر الآن من الشباب المسفيوي الأكثر شهرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى مواقفه ''الصدامية'' مع رجال السلطة في مدينة

شوف تيفي

ظل مفعما بـ''الشهرة'' التي لا ينالها في هذا البلد إلا ذو حظ عظيم.. وربما يعتبر الآن من الشباب المسفيوي الأكثر شهرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى مواقفه ''الصدامية'' مع رجال السلطة في مدينة أسفي، بمبرر انتقاد سلوكيات المجتمع.. غير أن متتبعيه الذين ألفوا مشاهدته في حي كاوكي، لم يعودوا يلمسون له أثرا لما يزيد عن 11 يوم، بعدما اختفى عن الأنظار، وانقطعت ''خربشاته'' على حائطه الفايسبوكي. لكن بين الاختفاء وحقيقة الاختفاء، ثمة معطى جديد، يقول إن هذا الشاب (أحمد الكري) الملقب بـ''مول الزفت''، يوجد حاليا رهن الاعتقال، بعد أن عممت في شأنه المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، تخبر فيه الرأي العام، أن أحمد تم توقيفه في 2 يناير الجاري ''بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الإشادة بأعمال إرهابية''، في إشارة إلى الإشادة بحادث إطلاق النار على السفير الروسي في تركيا.. ولأن هذا الاختفاء قد خلف وراءه أخبارا تدخل في حكم الادعاءات، فقد نفت المديرية أن يكون أحمد تعرض ''للاعتقال القسري، وأنه تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة''، لتؤكد على أنه تم إشعار عائلة أحمد في شخص والدته، بدواعي التوقيف، وتم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا في قضيته... وبالتالي، يكون ''مول الزفت'' الآن في ضيافة الشرطة، بسبب نشره لتعليق على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بأعمال ومخططات إرهابية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج. لكن من يكون أحمد الكري الملقب بـ''مول الزفت''..

هو أحمد الكري، شاب مسفيوي من حي كاوكي، شهير بين أبناء حيه بـ''حمودة'' غير أنه يحب مناداته بـ''مول الزفت'' وإن كان صاحب اللقب الأصلي هو عبد الرحمان المكراوي إبن منطقة جمعة اسحيم. لكن الفرق بين الاثنين، هو أن المكراوي توارى إلى الخلف بعدما حقق السبق في الكشف عما يخبؤه الزفت من زيف لبعض السياسات العمومية، في حين استمر الكري في الاحتجاج بـ''العلالي'' أمام السلطات بمبررات عدة، وعينه على الكاميرا التي توثق ''عنفوان'' الشباب وحماسته في التغيير. لكن التغير يقول بعض الفايسبوكيين، لا يأتي عن تهور وتسرع وإطلاق الكلام على عواهنه.. إذ لكل مقام مقال.

أبناء كاوكي بأسفي يعرفون حمودة، بكونه شاب ''كول'' يبلغ من العمر 26 سنة.. مميز بتسريحة شعره وحلاقة لحيته التي يبدو من خلالها كسلفي متشدد، غير أنه سرعان من يظهر بـ''لوك'' آخر يحيل إلى ''التشرميل''.. لكن بين هذا المظهر وذاك، يظل حمودة حسب هؤلاء شابا غيورا على حيه ومدينته.. طيب إلى حد السذاجة، ومتهور بالقدر الذي تدفعه الحماسة إلى ارتكاب الحماقات.. فهو ذو مستوى دراسي بسيط، لم يتجاوز من خلاله مستوى التاسعة أساسي، غير أنه ولج لمعهد التكوين المهني بأسفي، تخرج منه بدبلوم ''chaudronnerie''. وهي مهنة تتطلب نوعا من القوة والدربة، لكي تدر على أصحابها الذهب.

حمودة الذي يوجد الآن رهن الاعتقال بسبب إشادته بفعل إرهابي راح ضحيته السفير الروسي في تركيا، لا يعرف أن الإشادة بالإرهاب هو إرهاب في حد ذاته.. فبحكم سنه، وعدم نضجه بما يكفي، ركب حماسته وراح في التعليق، دون أي اعتبار للحق في الحياة التي تسمو فوق كل اعتبار. لذلك، يعتبر ''مول الزفت'' من هواة الكاميرا، ومن محبي الشهرة التي يمنح لأصحابها وضعا اعتباريا في الحي والمدينة.. ولعل ذلك هو ما يفسر ظهوره في عدد من الفيديوهات المنشورة على موقع ''يوتوب''.. ينتقد وفق تصوره البسيط للأشياء عدد من المسؤوليين المحلين، بغيرة الشباب المتحمس لتغيير المجتمع.

ويقول الذين يعرفونه دون معرفة الحقيقة ،إن حمودة، الذي سبق له الاشتغال كحارس خاص (سيكوريتي) وعامل نظافة بمستشفى المدينة، توجه يوم الإثنين 2 يناير 2017 إلى عمالة أسفي من أجل الاحتجاج، وإيجاد عمل له بعدما أقفلت في وجهه كل الأبواب.. كان ذلك على الساعة التاسعة صباحا.. لكن بعدها لم يظهر له أثر.

اليوم يأتي بلاغ الأمن الوطني، ليقول إن الأمر لا يتعلق باختفاء، فقط هو توقيف قانوني، علمت به والدته في حينه، بل وإخبارها بدواعي التوقيف... الآن، وبعدما ظل ''مول الزفت'' يعبر بحرية عما يعتقده، سقط في المحظور.. فالإشادة بالإرهاب عمل لا تقبله النفس البشرية ولا المواثيق الدولية، كما تجرمه الكتب السماوية باعتباره عملا يمس الحق في الحياة.. للأسف.. لم يجد حمودة من يقول له ذلك قبل فوات الأوان.