عاجل..إنقاذ سيدة من ''الذبح'' بعد طعنات قاتلة بسكين من طرف زوجها بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن زوجا في الخمسينيات من عمره حاول ذبح زوجته بعد خصام عائلي بينهما بمنطقة تداوارت بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن زوجا في الخمسينيات من عمره حاول ذبح زوجته بعد خصام عائلي بينهما بمنطقة تداوارت بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.

وتعود تفاصيل الواقعة المؤلمة إلى حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت، حينما عاد المشتبه به إلى المنزل، وهو زوج الضحية ويبلغ من العمر حوالي 55 سنة، حيث بمجرد ولوجه المنزل وجد زوجته لم تغادر بيت الزوجية كما طالبها بذلك، ليقوم بطعنها بواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسدها ومحاولا القضاء عليها عن طريق ''ذبحها''.

وقالت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن شخصا يعمل فخارا بالفيلا التي وقعت بها الجريمة، هو الذي انقذ الضحية من الذبح بعد سماعه لصراخها وتوسلها للزوج، حيث وجد المشتبه به يهم إلى ذبحها في منظر وصف ''بالبشع''.

وأضافت ذات المصدر، أن الزوجة ترقد في هذه الاثناء بقسم المستعجلات في حالة خطيرة جراء الطعن الذي تعرضت إليه، فيما حلت عناصر من الدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث أن الضحية وزوجها يقطنان بإحدى الفيلات بالمنطقة، لكون المشتبه به يعمل كحارس للفيلا.