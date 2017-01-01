سابقة ..بعد إنهيار الأسعار... الحوامض تقدم علفا للمواشي بتارودانت ﻿

إضطر منتجو ومصدرو الحوامض بإقليم تارودانت، تقديم غلة هذه السنة من الحوامض خاصة نوع ''الكليمونتين'' الذي يطلق عليه محليا ''الماندالين'' كعلف للمواشي بعد إنهيار أسعاره بالموازاة مع إرتفاع ثمن العلف.

شوف تيفي



إضطر منتجو ومصدرو الحوامض بإقليم تارودانت، تقديم غلة هذه السنة من الحوامض خاصة نوع ''الكليمونتين'' الذي يطلق عليه محليا ''الماندالين'' كعلف للمواشي بعد إنهيار أسعاره بالموازاة مع إرتفاع ثمن العلف.

وعبر مجموعة من الفلاحين في إتصالات هاتفية ''بشوف تيفي'' أن منتجي الحوامض بمنطقة تارودانت مهددين بالسجن وبالضياع بعد أن وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الليمون لأقل من 50 سنتيم، مايعني أن ثمن الصندوق كاملا من نوع ''الكليمونتين'' لن يسد مصاريف جنيه ونقله إلى السوق لبيعه، فكيف سيغطي إنتاج مصاريف الفلاح لسنة كاملة من العمل.

وأضاف الفلاحون في إفادتهم، أن جميع الأبواب قد تم طرقها لإيجاد حل للخسارة الفادحة التي تكبدوها منذ سنوات، والتي إزدادت تأزما هذه السنة لكن دون مجيب، حيث أن الفلاحين الكبار والمقربون من صناع القرار هم الذين يستفيدون من دعم الدولة، أما الفلاحين الصغار فالسجن الفلاحي بتارودانت شيد لإستقبالهم في القادم من الأيام.

وربطت الجريدة إتصالا هاتفيا بفاعلين بمجال إنتاج وتصدير الحوامض بمنطقة سبت الكردان المعروفة وطنيا بزراعة وإنتاج الحوامض، حيث أكدوا أن الغرفة الفلاحية بأكادير، أصبحت متخصصة فقط، في إقامة الولائم يوم عقدها لدوراتها العادية مرة كل شهر، فيما الدولة رفعت يدها منذ زمان وما يقال بأنه مساعدات تمنح لفلاحي المنطقة فالفلاحين الصغار لم يحصلوا عليها.

وأفاد الفلاحون بأنهم تعبوا من بعض الجمعيات التي تقول بأنها تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، في حين أنها تخدم مصالح الفلاحين الكبار الذين يزاول أغلبهم أنشطة سياسية وتجارية ويملكون موارد رزق تغنيهم عن زراعة أشجار الليمون.