عاجل و خطير:العثور على صاحب أكبر منتجع سياحي مقتولا بخنيفرة و هذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي، أنه تم العثور قبل قليل من يومه السبت، على جثة صاحب أشهر و أكبر منتجع سياحي بمنطقة زيزان بإقليم خنيفرة مقتولا.
و أفاد مراسل القناة من خنيفرة، أنه تم العثور على عّلاَ(صاحب الأوبيرج) مدرجا في دمائه داخل منتجعه السياحي بخنيفرة.
فيما تم العثور على سيارة الضحية بالطريق المؤدية إلى عين اللوح تعرضت في وقت سابق إلى حادثة سير تُجهل أسبابها.
و قد خلف هذا الحادث استنفارا أمنيا كبيرا بالمنطقة فيما حلت في هذه الأثناء العناصر الأمنية حيث تم فتح تحقيق في الموضوع.
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