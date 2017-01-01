عاجل ...الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تفوض لبن كيران إختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب ﻿

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قبل قليل مباشرة بعد ترؤسه لإجتماع الأمانة العامة لحزبه، أنه حصل على التفويض بإجماع الأعضاء الحاضرين لترشيح عضو بالحزب لرئاسة مجلس النواب إنطلاقا من التطورات

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صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قبل قليل مباشرة بعد ترؤسه لإجتماع الأمانة العامة لحزبه، أنه حصل على التفويض بإجماع الأعضاء الحاضرين لترشيح عضو بالحزب لرئاسة مجلس النواب إنطلاقا من التطورات التي ستجري في الساعات التي ستسبق التصويت على رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة المنتظرة عشية يوم الإثنين المقبل.

وأضاف بن كيران أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم هو إستمرار للقاء الأمس برئاسة الحكومة والذي حضره الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حيث كان موضوع إجتماع اليوم هو ترشيح عضو بالحزب على إعتبار أن حزب المصباح هو الحزب الأول عدديا في مجلس النواب.

وأفاد بن كيران أن الأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' منحته التفويض بترشيح عضو بالحزب أو عدم ترشيح أي عضو إنطلاقا من التطورات التي ستسبق موعد إنتخاب رئيس المجلس في الجلسة العمومية المقررة يوم الإثنين المقبل على الساعة الرابعة عصرا.