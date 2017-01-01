صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. ﻿

اعترفت سيدة في الثمانينات من العمر باقترافها لعدد من عمليات السرقة لمدة خمس سنوات وذلك ” لأنها كانت تشعر بالملل''.

شوف تيفي :



اعترفت سيدة في الثمانينات من العمر باقترافها لعدد من عمليات السرقة لمدة خمس سنوات وذلك ” لأنها كانت تشعر بالملل''.



واستنادا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد قامت السيدة العجوز على تنفيذ حوالي 39 جريمة سرقة، حيث سرقت بضائع تبلغ قيمتها مئات الدولارات كما قامت بسرقة عدد من المتاجر في بريطانيا.



وعند استنطاقها في التحقيق قالت المتهمة لعناصر الشرطة أنها نفذت عمليات السرقة بدافع شعورها بالملل، وأرادت فقط الخروج من مسقط رأسها.



ورغم اعترافها بالتهم المنسوبة إليها من جرائم ، إلا أنه تم العفو عن السيدة العجوز في محكمة ''كانوك'' في يناير الجاري , بسبب تقدمها في السن و حالتها الصحية .





