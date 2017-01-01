 صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

وأخيرا...صقور البيجيدي يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما | ثقافة و فنون

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة | ثقافة و فنون

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع | بوليتيك

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 15:39 صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي
صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..
اعترفت سيدة في الثمانينات من العمر باقترافها لعدد من عمليات السرقة لمدة خمس سنوات وذلك ” لأنها كانت تشعر بالملل''.

شوف تيفي :

اعترفت سيدة في الثمانينات من العمر باقترافها لعدد من عمليات السرقة لمدة خمس سنوات وذلك ” لأنها كانت تشعر بالملل''.

واستنادا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد قامت السيدة العجوز على تنفيذ حوالي 39 جريمة سرقة، حيث سرقت بضائع تبلغ قيمتها مئات الدولارات كما قامت بسرقة عدد من المتاجر في بريطانيا.

وعند استنطاقها في التحقيق قالت المتهمة لعناصر الشرطة أنها نفذت عمليات السرقة بدافع شعورها بالملل، وأرادت فقط الخروج من مسقط رأسها.

ورغم اعترافها بالتهم المنسوبة إليها من جرائم ، إلا أنه تم العفو عن السيدة العجوز في محكمة ''كانوك'' في يناير الجاري , بسبب تقدمها في السن و حالتها الصحية .



 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عناصر الشرطة/عجوز ثمانينية/جريمة سرقة/ديلي ستار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

عاجل:الحزن في العائلة الملكية السعودية | دولي

عاجل:الحزن في العائلة الملكية السعودية

توقيف فرنسية وبلجيكية يشتبه بأنهما كانتا تريدان الانضمام للجهاديين | دولي

توقيف فرنسية وبلجيكية يشتبه بأنهما كانتا تريدان الانضمام للجهاديين

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي | بــووز
منذ 2 ساعات

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !! | زووم

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !!

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎ | زووم

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع | مع الراقي

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي
منذ 15 دقيقة

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.