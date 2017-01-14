الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة ﻿

عادت صور الشرطي '' البوكوص'' للواجهة لتحصد المزيد من تعاليق الإعجاب، بعد التغيير الذي عرفته البذلة الرسمية لأسرة الأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



عادت صور الشرطي '' البوكوص'' للواجهة لتحصد المزيد من تعاليق الإعجاب، بعد التغيير الذي عرفته البذلة الرسمية لأسرة الأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي.



وانصبت عدد من تعاليق الإعجاب على شكل تساؤلات حول مكان تواجد صور الشرطي ''ياسين '' بالبذلة الجديدة للشرطة.



في حين نشرت عدد من المعجبات على حسابهن في الفايسبوك تساؤلات عن مكان عمل الشرطي وحسابه الشخصي على الفايسبوك.



وكان أول ظهور لرجل الشرطة ''ياسين'' خلال ربورطاج للقناة الثانية خاص باحتفالات رأس سنة 2016 بعد تداول صورة الشرطي ''البوكوص'' التابع لفرقة الصقور بولاية أمن البيضاء, وهو يلقي القبض على مجرم خطير بشارع لالة الياقوت بالبيضاء وهو في حالة سكر متقدم بعدما كسر سيارة أجرة.



ومباشرة بعد بث الربورطاج شهدت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا كبيرا من التعاليق لفتيات تدل على سقوطهن في شباك إعجاب رجل الأمن المذكور.





