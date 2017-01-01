فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم ﻿

ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أحد عملاء المخابرات البريطانية حصل على معلومات غير مؤكدة تقول إن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب'' كان على علاقة بعاهرات في

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر



ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أحد عملاء المخابرات البريطانية حصل على معلومات غير مؤكدة تقول إن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب'' كان على علاقة بعاهرات في موسكو، وأن المخابرات الروسية ربما تبتزه بسبب هذه الفيديوهات الجنسية.



و أضافت الصحيفة الأمريكية ، أن المعلومات التي لم تؤكدها الاستخبارات الأمريكية بعد تقول إن الرئيس الجديد لبلاد العام سام ''ترامب'' كان قد صورت له فيديوهات جنسية مع عاهرات روس في إحدى فنادق موسكو يرجع تاريخها إلى عام 2013.



وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن الحكومة الروسية تبحث عن سبل للتأثير على الرئيس الأمريكي المنتخب، ''دونالد ترامب'' الذي كان مواظبا على السفر بصورة متكررة إلى موسكو من أجل عقد صفقات تجارية.



من جانب آخر نفى الناطق باسم الكرملين، ''ديمتري بيسكوف''، وجود معلومات لدى الكريملين يمكنه استخدامها لابتزاز ترامب أو تشويه صورته. وأكد في تصريح لـ CNN، أن المعلومات حول هذه القضية غير حقيقية و هي من نسج الخيال فقط .



