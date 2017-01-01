 وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

وأخيرا...صقور البيجيدي يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما | ثقافة و فنون

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة | ثقافة و فنون

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع | بوليتيك

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 14:44 وأخيرا...صقور البيجيدي يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك
وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب
كشفت مصادر مطلعة، ان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وافق مبدئيا على تقديم سعد الدين العثماني لترشيحه زوال يوم الإثنين المقبل لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لإنتخاب الشخصية

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، ان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وافق مبدئيا على تقديم سعد الدين العثماني لترشيحه زوال يوم الإثنين المقبل لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لإنتخاب الشخصية الثالثة في هرم الدولة المغربية.

ويأتي قبول بن كيران لترشح سعد الدين العثماني، بعد رفض عزيز أخنوش وامحند العنصر مقترحه بتقديم مرشح مشترك ينتمي لأحزاب الأغلبية الحكومية السابقة وبعد الضغط الكبير لأبرز قياديي حزب العدالة والتنمية الذين أجبروا بن كيران على حسم تردده منذ إجتماع الأمانة العامة الأخير.

ويستند صقور حزب العدالة والتنمية في طلبهم، لكون سعد الدين العثماني شخصية مقبولة في الوسط السياسي والحزبي، حيث يحظى بإحترام طبقات واسعة من البرلمانيين وكذا قيادات أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان عكس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

ولم تستبعد ذات المصادر، فوز سعد الدين العثماني بمنصب رئيس مجلس النواب، الذي يحسم بلغة الأرقام، حيث أن حاصل عدد النواب الذين سيصوتون على العثماني لن يتجاوز 184 نائبا إذا إفترضنا موافقة ممثلي حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية، من مجموع المقاعد البالغ 395 نائبا بالغرفة الأولى للبرلمان، لكن إمكانية تصويت نواب برلمانيين من أحزاب أخرى يبقى أمرا واردا وبقوة.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني بن كيران النواب المجلس الترشيح الحزب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع | بوليتيك

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع

الأطر الطبية تحتج أمام وزارة الصحة | بوليتيك

الأطر الطبية تحتج أمام وزارة الصحة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي | بــووز
منذ 2 ساعات

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !! | زووم

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !!

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎ | زووم

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع | مع الراقي

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي
منذ 20 دقيقة

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.