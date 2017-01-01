وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، ان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وافق مبدئيا على تقديم سعد الدين العثماني لترشيحه زوال يوم الإثنين المقبل لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لإنتخاب الشخصية

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كشفت مصادر مطلعة، ان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وافق مبدئيا على تقديم سعد الدين العثماني لترشيحه زوال يوم الإثنين المقبل لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لإنتخاب الشخصية الثالثة في هرم الدولة المغربية.

ويأتي قبول بن كيران لترشح سعد الدين العثماني، بعد رفض عزيز أخنوش وامحند العنصر مقترحه بتقديم مرشح مشترك ينتمي لأحزاب الأغلبية الحكومية السابقة وبعد الضغط الكبير لأبرز قياديي حزب العدالة والتنمية الذين أجبروا بن كيران على حسم تردده منذ إجتماع الأمانة العامة الأخير.

ويستند صقور حزب العدالة والتنمية في طلبهم، لكون سعد الدين العثماني شخصية مقبولة في الوسط السياسي والحزبي، حيث يحظى بإحترام طبقات واسعة من البرلمانيين وكذا قيادات أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان عكس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

ولم تستبعد ذات المصادر، فوز سعد الدين العثماني بمنصب رئيس مجلس النواب، الذي يحسم بلغة الأرقام، حيث أن حاصل عدد النواب الذين سيصوتون على العثماني لن يتجاوز 184 نائبا إذا إفترضنا موافقة ممثلي حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية، من مجموع المقاعد البالغ 395 نائبا بالغرفة الأولى للبرلمان، لكن إمكانية تصويت نواب برلمانيين من أحزاب أخرى يبقى أمرا واردا وبقوة.





