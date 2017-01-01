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إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 14:26 إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك
إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب
كشفت مصادر مقربة من قيادة حزب الإتحاد الإشتراكي، ان الحزب لم يعلن بعد بشكل رسمي تقديمه أي مرشح لرئاسة مجلس النواب، خلافا لما يتم تداوله بحسم الحزب في ترشيح البرلماني وعضو المكتب السياسي الحبيب

شوف تيفي

كشفت مصادر مقربة من قيادة حزب الإتحاد الإشتراكي، ان الحزب لم يعلن بعد بشكل رسمي تقديمه أي مرشح لرئاسة مجلس النواب، خلافا لما يتم تداوله بحسم الحزب في ترشيح البرلماني وعضو المكتب السياسي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب.

وأفادت ذات المصادر، أن كل مايتم تداوله عن ترشيح الحزب رسميا للحبيب المالكي هو كلام عار من الصحة تماما، حيث أن المكتب السياسي سيجتمع في الساعات المقبلة مع أعضاء الحزب بمجلس النواب، لإعلان الإسم الذي سيتم الإجماع عليه للترشح لمنصب رئيس مجلس النواب للجلسة العامة المرتقبة بعد زوال يوم الإثنين المقبل.

ورغم عدم إعلان إسم الحبيب المالكي كمرشح لحزب الإتحاد الإشتراكي بشكل رسمي، لكن المعطيات المتداولة في بعض صالونات الأحزاب الممثلة في البرلمان، تفيد بعدم إعتراضها بشكل صريح على الحبيب المالكي ليفوز بالمنصب الثالث في هرم الدولة المغربية، خاصة بعد إعلان كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة عن مرشح بإسمها لمنصب رئيس مجلس النواب.



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