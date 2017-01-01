عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما ﻿

شوف تيفي:
نفى الفنان المغربي حميد باطما، أن تكون ابنته الفنانة المغربية دنيا باطما قد تعرضت لوعكة صحية خلال سهرة أحيتها مؤخرا بإحدى الدول الخليجية .
و قال حميد في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت إن باطما تتمتع بصحة جيدة رفقة جنينها و لم تتعرض لإجهاض جنينها الأول.
و في سؤال عن جنس الجنين،رد عضو فرقة ناس الغيوان الشهيرة،أن الفحوصات لم تكشف بعد عن الأمر ،قائلا:هي بـخير والحمل ديالها على ما يرام و أنا كنطمأن الجمهور ديالها راه كولشي على خير''...وقد راج مؤخرا خبر تعرض دنيا لوعكة صحية أصبح معها جنينها في حالة غير مستقرة..
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