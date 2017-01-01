 عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

وأخيرا...صقور البيجيدي يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

وأخيرا...''صقور البيجيدي'' يفرضون على بن كيران ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

إنفراد...الإتحاد الإشتراكي لم يحسم في ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما | ثقافة و فنون

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة | ثقافة و فنون

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع | بوليتيك

بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 14:16 عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما | ثقافة و فنون
عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما
نفى الفنان المغربي حميد باطما، أن تكون ابنته الفنانة المغربية دنيا باطما قد تعرضت لوعكة صحية خلال سهرة أحيتها مؤخرا بإحدى الدول الإماراتية.

شوف تيفي:

نفى الفنان المغربي حميد باطما، أن تكون ابنته الفنانة المغربية دنيا باطما قد تعرضت لوعكة صحية خلال سهرة أحيتها مؤخرا بإحدى الدول الخليجية .

و قال حميد في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت إن باطما تتمتع بصحة جيدة رفقة جنينها و لم تتعرض لإجهاض جنينها الأول.

و في سؤال عن جنس الجنين،رد عضو فرقة ناس الغيوان الشهيرة،أن الفحوصات لم تكشف بعد عن الأمر ،قائلا:هي بـخير والحمل ديالها على ما يرام و أنا كنطمأن الجمهور ديالها راه كولشي على خير''...وقد راج مؤخرا خبر تعرض دنيا لوعكة صحية أصبح معها جنينها في حالة غير مستقرة..

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحقيقية إجهاض الفنانة المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة | ثقافة و فنون

خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة

جدل بالتويتر بسبب أشهر ضابط إسرائيلي نعى الفنانة كريمة مختار وها أشنو قال عليها | ثقافة و فنون

جدل بالتويتر بسبب أشهر ضابط إسرائيلي نعى الفنانة كريمة مختار وها أشنو قال عليها

عاجل:عكس كل ما يروج..هذه حقيقة توفر سعد لمجرد على هاتف نقال داخل سجنفلوري | ثقافة و فنون

عاجل:عكس كل ما يروج..هذه حقيقة توفر سعد لمجرد على هاتف نقال داخل سجن''فلوري''

هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت | ثقافة و فنون

هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي | بــووز
منذ 2 ساعات

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !! | زووم

شاهد ما حصل لهذا السائق.. لن تصدق !!

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎ | زووم

مشاجرة عنيفة بين شخصين على متن طائرة لبنانية‎

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع | مع الراقي

مع الراقي..هاكيفاش تْبطلو سحر الثْقاف أثناء الجِماع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة.. | دولي
منذ 19 دقيقة

صدق أو لا تصدق .. عجوز ثمانينية قامت ب 39 عملية سرقة..

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي البوكوص للواجهة | مجتمع

الزي الجديد لرجال الأمن يعيد الشرطي ''البوكوص'' للواجهة

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يبدأ في حكم العالم | دولي

فضيحة جنسية خطيرة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأمريكي ''ترامب'' قبل أن يبدأ في حكم العالم

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب حمودة الذي أشاد بأعمال ومخططات إرهابية بآسفي | بوليتيك

مديرية الحموشي تؤكد أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لحظة توقيف الشاب ''حمودة '' الذي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.