عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما ﻿

نفى الفنان المغربي حميد باطما، أن تكون ابنته الفنانة المغربية دنيا باطما قد تعرضت لوعكة صحية خلال سهرة أحيتها مؤخرا بإحدى الدول الإماراتية.

شوف تيفي:

نفى الفنان المغربي حميد باطما، أن تكون ابنته الفنانة المغربية دنيا باطما قد تعرضت لوعكة صحية خلال سهرة أحيتها مؤخرا بإحدى الدول الخليجية .

و قال حميد في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم السبت إن باطما تتمتع بصحة جيدة رفقة جنينها و لم تتعرض لإجهاض جنينها الأول.

و في سؤال عن جنس الجنين،رد عضو فرقة ناس الغيوان الشهيرة،أن الفحوصات لم تكشف بعد عن الأمر ،قائلا:هي بـخير والحمل ديالها على ما يرام و أنا كنطمأن الجمهور ديالها راه كولشي على خير''...وقد راج مؤخرا خبر تعرض دنيا لوعكة صحية أصبح معها جنينها في حالة غير مستقرة..

