خاص.. رب ضرة نافعة..الصنهاجي مازال فإسبانيا بسبب فيديو فضيحته الشهيرة ﻿

مازالت قضية سعيد الصنهاجي تُرخي بظلالها على الحياة الفنية لسلطان الطرب الشعبي، حيث سبق لـ''شوف تيفي'' أن انفردت بنشر خبر حلوله ضيفا على الشرطة الاسبانية بمدريد الأربعاء الماضي، لكن حسب مصدر جيد

شوف تيفي

مازالت قضية سعيد الصنهاجي تُرخي بظلالها على الحياة الفنية لسلطان الطرب الشعبي، حيث سبق لـ''شوف تيفي'' أن انفردت بنشر خبر حلوله ضيفا على الشرطة الاسبانية بمدريد الأربعاء الماضي، لكن حسب مصدر جيد الاطلاع فإن الصنهاجي ما يزال في إسبانيا، حيث سيحيي عدة سهرات تزامنا مع وجوده هناك لأجل غرض متابعة من كان لهم يد في تشويه صورته لدى المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أن سلطان الطرب الشعبي سيحل ضيفا على الأمن الاسباني بعد غذ الاثنين بمدريد، من أجل استكمال فصول شكايته المثيرة للجدل، حتى سيتم طوي الملف نهائيا بعد نتائج التحقيقات التي تباشرها الشرطة الاسبانية في الموضوع.

وبالتزامن مع كل هذا، يحيي الفنان الشعبي بعض السهرات بإسبانيا، والتي لم يكن معدا لها من قبل، إلا أن رب ضرة نافعة كما يقول المثل.



