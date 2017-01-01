بيان ناري للإتحاد الإفريقي ضد رئيس غامبيا يحي جامع ﻿

قال الاتحاد الإفريقي إنه لن يعترف بيحيى جامع رئيسا شرعيا لغامبيا بدءا من 19 يناير الجاري، عندما تنتهي فترة ولايته، محذرا جامع أيضا من ''تبعات خطيرة''، في حال ما إذا أدت تصرفاته إلى فوضى سياسية وفقدان

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قال الاتحاد الإفريقي إنه لن يعترف بيحيى جامع رئيسا شرعيا لغامبيا بدءا من 19 يناير الجاري، عندما تنتهي فترة ولايته، محذرا جامع أيضا من ''تبعات خطيرة''، في حال ما إذا أدت تصرفاته إلى فوضى سياسية وفقدان أرواح أبرياء''، وفق ما نقلته وكالة ''أسوشيتد برس'' عن بيان الاتحاد.

ودعا الإتحاد الإفريقي، قوات الأمن في غامبيا إلى ''ممارسة أقصى درجات ضبط النفس''، في فترة ما قبل تنصيب الرئيس الجديد، حيث تعيش غامبيا أزمة سياسية بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها زاعما وقوع مخالفات فيها.

ويزور الجمعة قادة تكتل غربي إفريقيا بانجول في مسعى لإقناع جامع بقبول نتائج الانتخابات الأخيرة والتنحي عن الحكم، حيث سبق للمجتمع الدولي أن أعرب عن دعمه للرئيس المنتخب داما بارو، الذي يصر على تولي السلطة في 19 يناير الجاري.



