خاص..تلاميذ القطاع العام بالمغرب لن يحصلوا على نتائج الدورة الأولى وهاعلاش ﻿

كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية، أن إمتناع الأساتذة المتدربين من تسليم نقط الإمتحانات والفروض، سيوقف برنامج مسار بشكل كامل، وهو ما سيحرم التلاميذ من نقط الدورة الأولى وفق التوقيت

شوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية، أن إمتناع الأساتذة المتدربين من تسليم نقط الإمتحانات والفروض، سيوقف برنامج مسار بشكل كامل، وهو ما سيحرم التلاميذ من نقط الدورة الأولى وفق التوقيت المحدد.

وأضاف ذات المصدر، أن إمتناع أستاذ واحد عن تسليم نقط فصله وتعبئتها ببرنامج مسار الذي تشتغل به الوزارة على المستوى الوطني سيحرم جميع تلاميذ المغرب من معرفة معدل الدورة الأولى ناهيك عن إمتناع قرابة 10 آلاف أستاذ تسليم نقط الفروض والمقررة كآخر أجل هو يوم 23 يناير، مايعني الشلل التام لبرنامج مسار على الصعيد الوطني.

هذا، وأفادت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، عزمهم الإمتناع عن تسليم نقط فروض التلاميذ إبتداءا من الأسبوع المقبل، حيث سينعقد غدا مجلس وطني إستثنائي سيفرز برنامجا تصعيديا، سيبتدئ بالإنسحاب الكلي من الأقسام التعليمية إبتداءا من يوم الإثنين المقبل، مع الإمتناع عن تسليم نقط التلاميذ لتعبئتها ببرنامج مسار.

ويأتي المجلس الوطني للأساتذة المتدربين وسط تذمر كبير بعد ترسيب زملائهم بمركز العرفان، وعدم توصلهم بقرارات التعيين والتوظيف.