صادم..قتل شقيقته في الشارع العام وجلس إلى جانب جثتها+صورة ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية،اليوم السبت، بأن شابا في عقده الثاني بالأردن، أقدم على طعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية ما أدى إلى وفاتها.

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام عربية،اليوم السبت، بأن شابا في عقده الثاني بالأردن، أقدم على طعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الجاني، وفور ارتكابه لجريمته، وضع كرسيا وجلس بجانب جثتها، قبل أن تصل الشرطة الأردنية التي أوقفت الشاب، بينما تم نقل جثة شقيقته إلى مستودع الأموات.

وأضاف ذات المصدر بأن الشاب، اعترف خلال التحقيق معه بأن خلافات عائلية، دفعته إلى قتل شقيقته.



