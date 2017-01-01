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الأطر الطبية تحتج أمام وزارة الصحة

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 12:41 الأطر الطبية تحتج أمام وزارة الصحة | بوليتيك
الأطر الطبية تحتج أمام وزارة الصحة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 26 يناير الجاري، أمام المدخل الرئيسي لوزارة الصحة.

شوف تيفي:
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 26 يناير الجاري، أمام المدخل الرئيسي لوزارة الصحة.

ودعت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت شوف تيفي بنسخة منه،، كل المسؤولين النقابيين والمنخرطين والمناضلين من كل الأقاليم والمدن المجاورة لمدينة الرباط إلى الحضور المكثف في هذه المحطة الأولى في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني حتى تحقيق مطالب العادلة.

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