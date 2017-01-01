أمن فاس يوقع بأكبر ''بزناس'' في حملة تمشيطية ﻿

أفلحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة عين قادوس بندباب في إلقاء القبض على ''السويد'' و الذي يعتبر من أكبر مروج المخدر الشيرا بحي بندباب.

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أفلحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة عين قادوس بندباب في إلقاء القبض على ''السويد'' و الذي يعتبر من أكبر مروج المخدر الشيرا بحي بندباب.



و ذكر مصدر أمني أن الموقوف ،من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات و جرائم الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض , مضيفا أن العناصر الأمنية حجزت بحوزته سيف من الحجم الكبير بالإضافة الى كمية مهمة المخدرات كانت معدة للتوزيع .



وكانت عناصر الشرطة المذكورة مرفوقة بفريق الأبحاث والتدخلات ، قد قامت بحملات تمشيطية بمنطقة فاس المدينة أوقفت من خلالها شخصين من ذوي السوابق القضائية في حالة سكر متقدم ينشطان في مجال السرقات وهم يتحوزان على أسلحة بيضاء كان يهددان بهما المارة من أجل سلبهم أغراضهم الشخصية.





