جدل بالتويتر بسبب أشهر ضابط إسرائيلي نعى الفنانة كريمة مختار وها أشنو قال عليها ﻿

مازال الضابط الإسرائيلي أفيخاي يكرس لخرجاته الإعلامية المستفزة أحيانا والمحتقرة أحيانا أخرى، حيث نعى يوم أمس الفنانة كريمة مختار التي وافتها المنية صباح أول أمس الخميس، بعد معاناة مع المرض.

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مازال الضابط الإسرائيلي أفيخاي يكرس لخرجاته الإعلامية المستفزة أحيانا والمحتقرة أحيانا أخرى، حيث نعى يوم أمس الفنانة كريمة مختار التي وافتها المنية صباح أول أمس الخميس، بعد معاناة مع المرض.

وقال أفيخاي "رحمك الله ماما نونا، كريمة مختار في ذمة الله، أتذكر كيف جسدت شخصية الأم المصرية القوية والحميمة والناجحة، إنا لله وإنا إيه راجعون".. وقد خلفت هذه التغريدة مجموعة من التعاليق التي اعتبرت الأمر مستفز، بالنظر إلى أن الشخص ينتمي لجيش الاحتلال الذي يقتل النساء والأطفال والشيوخ، في حين ذهبت تعاليق أخرى إلى شكره والثني عليه بغض النظر عما يقوم به أفيخاي اتجاه العرب والمسلمين.

جدير بالذكر أن هذا الضابط الإسرائيلي كان دائما بين أشرس المدافعين عن الصهيونية، والذي يكن كرها شديدا للعرب، في حين يظهر في البرامج العربية كمتسامح ورجل سلام، لكنه عكس ذلك تماما حسب ما يروج في بعض المصادر الإعلامية المصرية خصوصا.



