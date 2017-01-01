عاجل:الحزن في العائلة الملكية السعودية ﻿

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

شوف تيفي:

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة عصر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



