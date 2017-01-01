عاجل:عكس كل ما يروج..هذه حقيقة توفر سعد لمجرد على هاتف نقال داخل سجن''فلوري'' ﻿

شوف تيفي:
عكس ما تم الترويج له، كشفت الصحافة الفرنسية، اليوم السبت أن الفنان المغربي سعد لمجرد و المعتقل بسجن ''فلوري'' بباريس،لا يتوفر على هاتف نقال بل يتواصل مع هيئة دفاعه و من يزوره عبر هاتف التواصل الثابت بالسجن.
و قالت ذات المصادر، إن إدارة سجن فلوري لا تسمح حسب القانون العام للسجناء بالتواصل عبر الهواتف النقالة الممنوعة داخل السجون الفرنسية.
هذا و كان الفنان اللبناني ملحم زين قد صرح في إحدى البرامج التلفزية الشهيرة بلبنان أنه تواصل مع سعد عبر تطبيق الواتساب و هو داخل السجن الفرنسي.
في سياق منفصل، ينتظر الفنان المغربي سعد لمجرد ما سيقرره دفاعه لاستئناف جلسات المواجهة مع الفرنسية لورا بريول التي كانت قد تقدمت بهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر.
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