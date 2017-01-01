مصادر:بعد الأحرار ...حزب الحركة الشعبية لن يترشح لرئاسة مجلس النواب ﻿

كشف قيادي بحزب الحركة الشعبية أن حزبه لن يرشح أي عضو بالبرلمان، لمنصب رئاسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن قيادة الحزب ستجتمع بالفريق النيابي للحزب قبل حلول وقت التصويت.

شوف تيفي



كشف قيادي بحزب الحركة الشعبية أن حزبه لن يرشح أي عضو بالبرلمان، لمنصب رئاسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن قيادة الحزب ستجتمع بالفريق النيابي للحزب قبل حلول وقت التصويت.

وأفاد ذات المصدر، أن المكتب السياسي لحزب السنبلة لم يعبر في أي إجتماع سابق له عن نيته الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، حيث أن قيادة الحزب ستدبر جميع المناصب مع حلفائها من الأحزاب التي تتقاسم معها نفس المشاريع المستقبلية والرؤى الإستراتيجية.

وأضافت ذات المصادر، أن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية سيصوت على المرشح الذي ستحدده قيادة الحزب والذي يتماشى مع مبادئه، نافيا الإتفاق بشكل رسمي على إسم محدد على الأقل في الوقت الحالي، لكن الساعات القليلة المقبلة ستزيل الغموض بشكل كامل.

هذا، وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار هو الآخر أن أعلن عدم رغبته في تقديم مرشح باسمه إلى منصب رئيس مجلس النواب، ما يعني أن مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي الحبيب المالكي له حظوظ وافرة للفوز بالمنصب.





