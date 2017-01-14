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حادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 11:32 حادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقع | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقع
شهد المدار الطرقي الرمانة بحي خندق الزربوح بمدينة تطوان، ليلة الجمعة الماضية حادثة سير خطيرة على الساعة الحادثة عشرة والنصف ليلا،خلفت مجموعة من الاصابات في صفوف الركاب

شوف تيفي

شهد المدار الطرقي الرمانة بحي خندق الزربوح بمدينة تطوان، ليلة الجمعة الماضية حادثة سير خطيرة على الساعة الحادثة عشرة والنصف ليلا،خلفت مجموعة من الاصابات في صفوف الركاب

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة وقعت إثر اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بيضاء اللون حسب شهود عيان كانت قادمة من الإتجاه المعاكس بسيارة من نوع فاركونيط.

 

وحسب ذات المصادر فإن سيارة الفاركونيط انقلبت بسبب سرعة الشاحنة الكبيرة ، مخلفة إصابة الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.


للإشارة فإن رئيس المنطقة الحضرية الأمنية بالمدينة المذكورة حل بعين المكان لتفقد الأوضاع مرفوقا بالعناصر الأمنية والوقاية المدينة.

حادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقعحادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقعحادثة سير خطيرة بطلها سائق شاحنة من النوع الكبير بتطوان وها شنو وقع

 

 

 

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