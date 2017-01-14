خطير و بالصور..عصابة من 50 شخصا تهاجم حي سيدي عثمان و هذه هي التفاصيل ﻿

هاجمت عصابة مكونة من 50 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات و '' الفيزيات'' التي تستعمل في رفع شعارات الجماهير بالملاعب، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، حي سيدي عثمان الشعبي بمدينة الدار

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

هاجمت عصابة مكونة من 50 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات و '' الفيزيات'' التي تستعمل في رفع شعارات الجماهير بالملاعب، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، حي سيدي عثمان الشعبي بمدينة الدار البيضاء مخلفة ذعرا وهلعا كبيرا في صفوف الساكنة.

وذكر شاهد عيان لـ ''شوف تيفي'' أن العصابة هاجمت ساكنة الزنقة 18 بلوك 6 بحي سيدي عثمان في حدود منتصف الليل وأن جل المهاجمين كان في حالة سكر أو تحت تأثير الحبوب المهلوسة، حيث عملوا على تكسير عدد من أبواب العمارات السكنية وواجهات السيارات المركونة بالزنقة المذكورة وخلق نوع من الفوضى داخل الحي المذكور.

وأضاف المصدر أن العصابة فرت إلى وجهة غير معلومة بعد حوالي نصف ساعة من هذا الهجوم والذي تصدى له شباب الحي في غياب تام لرجال الأمن حسب ذات المصدر.

و سنوافيكم بتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة ..