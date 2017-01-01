بالصورة..شوفو شحال ديال مخدر الشيرا لقاو في تيفلت ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيفلت، أمس الخميس 12 يناير الجاري، من توقيفا من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة وترويج 4 كيلوغرامات من مسحوق الشيرا.
وحسب ما توصلت به "شوف تفي" من مصدرها فقد جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، بحي الداليا، وذلك بناء على أبحاث ميدانية حول حيازته للمواد المخدرة الموجهة للترويج، في وقت لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
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