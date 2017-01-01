 هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت ﻿
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هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت | ثقافة و فنون

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هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 04:08 هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت | ثقافة و فنون
هذه هي التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص وفاة الفنانة رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت
توصلت ''شوف تيفي'' بتوضيح، يكشف التفاصيل الكاملة بخصوص ظروف وفاة الراحلة أمينة حدادي رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت، ينفي من خلاله مكوث المرحومة ثلاثة أيام في منزلها بعد وفاتها أو نقلها لأي مركز صحي.

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بتوضيح، يكشف التفاصيل الكاملة بخصوص ظروف وفاة الراحلة أمينة حدادي رئيسة فرقة بنات اللوز بتافراوت، ينفي من خلاله مكوث المرحومة ثلاثة أيام في منزلها بعد وفاتها أو نقلها لأي مركز صحي.
وأشار المصدر ذاته بأن عائلة المرحومة، أكدت أنها كانت بجانبها حتى توفيت ليلة الأحد الموافق ل9 يناير 2016 ليتم دفنها في اليوم الموالي بعد صلاة الظهر.
وقدمت عائلة المرحومة أسمى عبارات الشكر و الامتنان لكل من تقدم بالتعازي و المواساة في هذا المصاب الجليل، متمنية أن يتم تصحيح جميع المغالطات بخصوص وفاتها.

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