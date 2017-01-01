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تحذير للمغاربة مستخدمي الطريق السيار..مشعوذ بالسماوي يتربص بالضحايا في لوطورت..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 04:01 تحذير للمغاربة مستخدمي الطريق السيار..مشعوذ بالسماوي يتربص بالضحايا في لوطورت..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
تحذير للمغاربة مستخدمي الطريق السيار..مشعوذ بالسماوي يتربص بالضحايا في لوطورت..وها شنو وقع ليه
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة برشيد،خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص يشتبه في أنه متورط في النصب على مجموعة من المواطنين بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وسطات،وذلك باستخدام ما

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة برشيد،خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص يشتبه في أنه متورط في النصب على مجموعة من المواطنين بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وسطات،وذلك باستخدام ما يطلق عليه "السماوي".

وحسب مصادر من مدينة برشيد فإن المتهم الذي ينحدر من مدينة المحمدية، قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من مستخدمي الطريق السيار مستخدما"السماوي"، إلا أن أحد الضحايا، والذي تقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي ساهم في الإيقاع به.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية،تقدم بشكاية تفيد بأن شخصا قام بالنصب عليه وسلمه مبلغا ماليا قدره 1700 درهم، بالإضافة إلى إيصاله بالطريق السيار من سطات إلى البيضاء، لكنه وقبل أن يفترقا التقط صورة "سيلفي" معه هي التي ساعدت مصالح الدرك الملكي في التعرف عليه وتحديد هويته.

وأكدت ذات المصادر بأن مصالح الدرك الملكي، أوقفت المعني بالأمر بالطريق السيار وهو يبحث عن ضحية أخرى للإيقاع بها، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأشراف من النيابة العامة.

 

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المغرب شوف تيفي المحمدية السماوي الطريق السيار سطات مصالح الدرك الملكي

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