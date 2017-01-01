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مثير..فنانة مصرية شهيرة طلع ليها الدم بسبب اعتقال سعد المجرد.. وها شنو قالت

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 03:55 مثير..فنانة مصرية شهيرة طلع ليها الدم بسبب اعتقال سعد المجرد.. وها شنو قالت | ثقافة و فنون
مثير..فنانة مصرية شهيرة طلع ليها الدم بسبب اعتقال سعد المجرد.. وها شنو قالت
كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنانة الشابة راندا البحيرى، عبرت عن استيائها الشديد، لبقاء الفنان المغربي سعد المجرد خلف القضبان الحديدية بسبب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية .

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنانة الشابة راندا البحيرى، عبرت عن استيائها الشديد، لبقاء الفنان المغربي سعد المجرد خلف القضبان الحديدية بسبب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية .

وحسب موقع صدى البلد المصري فقد قالت البحيري " بخصوص قضيه سعد لمجرد أنا مع القضاء طبعا أن يبث فعلا في الأمر ...ولو هو غلط يتعاقب. بس ياللا. بسرعه. نفهم. مش يفضّل قاعد كل ده في الحبس و احنا مش عارفين مذنب ولا لا. يعني لو طلعت هي بتتبلي عليه.. مين هيعوضه الحبسه دي كلها؟ مين؟"...وقد تفاعل عدد كبير من الفايسبوكيين مع موقف الفنانة المصرية الجريء والموضوعي .

 

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