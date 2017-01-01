مثير..فنانة مصرية شهيرة طلع ليها الدم بسبب اعتقال سعد المجرد.. وها شنو قالت ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنانة الشابة راندا البحيرى، عبرت عن استيائها الشديد، لبقاء الفنان المغربي سعد المجرد خلف القضبان الحديدية بسبب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية .
وحسب موقع صدى البلد المصري فقد قالت البحيري " بخصوص قضيه سعد لمجرد أنا مع القضاء طبعا أن يبث فعلا في الأمر ...ولو هو غلط يتعاقب. بس ياللا. بسرعه. نفهم. مش يفضّل قاعد كل ده في الحبس و احنا مش عارفين مذنب ولا لا. يعني لو طلعت هي بتتبلي عليه.. مين هيعوضه الحبسه دي كلها؟ مين؟"...وقد تفاعل عدد كبير من الفايسبوكيين مع موقف الفنانة المصرية الجريء والموضوعي .
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