مثير..فنانة مصرية شهيرة طلع ليها الدم بسبب اعتقال سعد المجرد.. وها شنو قالت ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنانة الشابة راندا البحيرى، عبرت عن استيائها الشديد، لبقاء الفنان المغربي سعد المجرد خلف القضبان الحديدية بسبب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية .

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنانة الشابة راندا البحيرى، عبرت عن استيائها الشديد، لبقاء الفنان المغربي سعد المجرد خلف القضبان الحديدية بسبب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية .

وحسب موقع صدى البلد المصري فقد قالت البحيري " بخصوص قضيه سعد لمجرد أنا مع القضاء طبعا أن يبث فعلا في الأمر ...ولو هو غلط يتعاقب. بس ياللا. بسرعه. نفهم. مش يفضّل قاعد كل ده في الحبس و احنا مش عارفين مذنب ولا لا. يعني لو طلعت هي بتتبلي عليه.. مين هيعوضه الحبسه دي كلها؟ مين؟"...وقد تفاعل عدد كبير من الفايسبوكيين مع موقف الفنانة المصرية الجريء والموضوعي .