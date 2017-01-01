بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا ﻿

في رده على موجة السخرية التي تعرض لها أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان حاتم عمور خلال مشاركته في برنامج ''رشيد شو'' على القناة الثانية ليلة اليوم الجمعة، إنه غير منزعج من قيام البعض

''شوف تيفي''

في رده على موجة السخرية التي تعرض لها أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان حاتم عمور خلال مشاركته في برنامج ''رشيد شو'' على القناة الثانية ليلة اليوم الجمعة، إنه غير منزعج من قيام البعض بوضع مساحيق التجميل على صوره.

ووجه حاتم عمور في الوقت ذاته الشكر للأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، قائلا ''برافو عليكم.. الله يعطيك الصحة..شكرا''، مشيرا إلى أن هذه الضجة التي أثيرت بخصوصه كانت لصالحه.

تجدر الإشارة إلى أن الشكل الذي ظهر به الفنان حاتم عمور في سهرة رأس السنة على القناة الثانية، أثارت ضجة كبيرة، جعلت النشطاء الفايسبوكيين يعبرون عن استيائهم من هذا الظهور من خلال استخدام ''الفوتوشوب'' وإضافة مساحيق نسائية على وجه الفنان.



