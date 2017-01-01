 بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا

اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

من جديد...بن كيران يجمع أمانته العامة غدا لإختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

من جديد...بن كيران يجمع أمانته العامة غدا لإختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي | اقتصاد

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ... وها علاش | بوليتيك

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ...

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي

خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه | مجتمع

خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 00:55 بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا | ثقافة و فنون
بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا
في رده على موجة السخرية التي تعرض لها أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان حاتم عمور خلال مشاركته في برنامج ''رشيد شو'' على القناة الثانية ليلة اليوم الجمعة، إنه غير منزعج من قيام البعض

''شوف تيفي''
في رده على موجة السخرية التي تعرض لها أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان حاتم عمور خلال مشاركته في برنامج ''رشيد شو'' على القناة الثانية ليلة اليوم الجمعة، إنه غير منزعج من قيام البعض بوضع مساحيق التجميل على صوره.
ووجه حاتم عمور في الوقت ذاته الشكر للأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، قائلا ''برافو عليكم.. الله يعطيك الصحة..شكرا''، مشيرا إلى أن هذه الضجة التي أثيرت بخصوصه كانت لصالحه.
تجدر الإشارة إلى أن الشكل الذي ظهر به الفنان حاتم عمور في سهرة رأس السنة على القناة الثانية، أثارت ضجة كبيرة، جعلت النشطاء الفايسبوكيين يعبرون عن استيائهم من هذا الظهور من خلال استخدام ''الفوتوشوب'' وإضافة مساحيق نسائية على وجه الفنان.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حاتم عمور القناة الثانية الفايسبوك النشطاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير | ثقافة و فنون

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جنازة عسكرية بالخميسات وأكادير للعسكريين المغربيين اللذين استشهدا في مهمة أممية بإفريقيا الوسطى | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

جنازة عسكرية بالخميسات وأكادير للعسكريين المغربيين اللذين استشهدا في مهمة أممية بإفريقيا الوسطى

خبر اليوم: جنازة عسكرية لشهيدي الواجب الوطني بعد مقتلهما في إفريقيا الوسطى | خبر اليوم

خبر اليوم: جنازة عسكرية لشهيدي الواجب الوطني بعد مقتلهما في إفريقيا الوسطى

شوف الصحافة: مليارا تورط وزيرين في فضيحة نصب‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: مليارا تورط وزيرين في فضيحة نصب‎

خبر عاجل..حصـري و بالفيديوالمغرب يوجه صفعة قوية للخصوم وهذه هي حدود المملكة القانونية قبل انضم | خبر عاجل

خبر عاجل..حصـري و بالفيديوالمغرب يوجه صفعة قوية للخصوم وهذه هي حدود المملكة القانونية قبل انضم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا | ثقافة و فنون
منذ 24 دقيقة

بالفيديو..بعد السخرية منه..حاتم عمور يرد بقوة: برافو عليكم الله يعطيكم الصحة وشكرا

اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

من جديد...بن كيران يجمع أمانته العامة غدا لإختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

من جديد...بن كيران يجمع أمانته العامة غدا لإختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب

﻿ ﻿
أمس 21:42 GMT

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.