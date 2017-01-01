 اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل ﻿
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اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 00:48 اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
اعتقال قاتل سماك الحسمية محسن فكري..وهذه هي التفاصيل
ارتفع عدد المتابعين في قضية سماك الحسيمة،من 11 متهما إلى 12 منذ زوال أمس الخميس، إذ اعتقلت الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية متهما جديدا، يشتبه في أنه ''قاتل''محسن فكري، بضغطه على دواسة آلة

''شوف تيفي''

ارتفع عدد المتابعين في قضية سماك الحسيمة،من 11 متهما إلى 12 منذ زوال أمس الخميس، إذ اعتقلت الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية متهما جديدا، يشتبه في أنه ''قاتل''محسن فكري، بضغطه على دواسة آلة الطحن الموجودة في شاحنة الأزبال التي استدعيت لإتلاف البضاعة المحجوزة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصادر مطلعة لها، كشفت أن المعتقل الجديد،تاجر سمك معروف بالمدينة،وكان بين الأشخاص الذين تجمهروا لمؤازرة محسن فكري، والحيلولة دون إتلاف بضاعته، فتبين أنه يحتمل أن يكون من ضغط على دواسة الطحن،عن غير قصد أثناء التجمهر.

وأضحت اليومية بأنه تم الوصول إلى المتهم بفضل أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمرت في الحادث بالتوازي مع جلسات التحقيق التفصيلي الذي يباشره قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة مع 11 من موظفي الصيد والسلطة المحلية وشركة النفايات، وفيما لم تعلن النيابة العامة بعد عن الاعتقال الجديد، كشفت مصادر مطلعة لـ ''الصباح'' أن تحديد المشتبه فيه واعتقاله، جاء بفضل شهادة ثمينة لأحد الذين عاينوا فصول الحادث،وبعد أسابيع من تحليل ''الفيديوهات'' التي وثقت الفاجعة ونشرها ملتقطوها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

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المغرب شوف تيفي الحسيمة شاحنة الأزبال تاجر سمك القضية محسن فكري

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