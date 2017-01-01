عاجل.. اعتقال صينين متورطان في قتل مغربيتين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ﻿

اعتقلت أجهزة الأمن التركية شخصين صينيين من عرق الويغور اليوم الجمعة، للاشتباه في صلتهما بحادث إطلاق النار في الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة،وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.

''شوف تيفي''



اعتقلت أجهزة الأمن التركية شخصين صينيين من عرق الويغور اليوم الجمعة، للاشتباه في صلتهما بحادث إطلاق النار في الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة،وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.

وأكد الموقع ذاته نقلا عن وسائل إعلام رسمية تركية، أن المشتبه بهما عمر عاصم وأبو العز عبد الحميد أبقيا رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وتقديم المساعدة في 39 جريمة قتل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة التركية وإلى حدود اليوم، اعتقلت 35 شخصا، يشتبه في علاقتهم بالهجوم المسلح الدموي الذي أسقط39 من بينهم مغربيتين.



