من جديد...بن كيران يجمع أمانته العامة غدا لإختيار مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب ﻿

تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إجتماعا إستثنائيا برئاسة عبد الإله بن كيران يوم غد السبت، لإستكمال النقاش في النقطة التي طرحت في إجتماعها ليوم أمس والمتعلقة بترشيح عضو بالحزب لمنصب رئيس

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تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إجتماعا إستثنائيا برئاسة عبد الإله بن كيران يوم غد السبت، لإستكمال النقاش في النقطة التي طرحت في إجتماعها ليوم أمس والمتعلقة بترشيح عضو بالحزب لمنصب رئيس مجلس النواب بعد فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل أغلبية حكومية وبرلمانية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم يتوافقوا على رأي وقرار موحد بترشيح عضو لرئاسة مجلس النواب من الحزب، أو التصويت على مرشح آخر، حيث أن أعضاء بالأمانة العامة طالبو بترشيح عضو من الحزب إعتبارا بكون الحزب يتوفر على أكبر عدد من المقاعد، فيما يرى آخرون ومعهم بن كيران بالتروي إلى حين إتضاح الرؤية وهو القرار الذي توافق عليه جميع الأعضاء.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن يحسم إجتماع الأمانة العامة غدا السبت في ترشيح عضو بالحزب، أو تأجيل القرار النهائي إلى حين الإجتماع المزمع عقده في مقر البرلمان صبيحة يوم الإثنين المقبل لفريق حزب المصباح بمجلس النواب ساعات قليلة قبل الجلسة العامة للتصويت على رئيس مجلس النواب.

وينتظر كذلك أن تتداول الأمانة العامة في اللقاء المنعقد مساء اليوم بمقر رئاسة الحكومة، والذي إتفق فيه زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على الإسراع في إنتخاب هياكل مجلس النواب.



