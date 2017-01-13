 بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة ﻿
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بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

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بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 23:34 بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة
شهدت مدينة طنجة اليوم الجمعة، إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة، ارتكبها شخص وعشيقته في حق ضحيتهما بعد أن وجها له ضربات على مستوى الرأس بواسطة مطرقة.

''شوف تيفي''

شهدت مدينة طنجة اليوم الجمعة، إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة، ارتكبها شخص وعشيقته في حق ضحيتهما بعد أن وجها له ضربات على مستوى الرأس بواسطة مطرقة.

ويكشف مقطع الفيديو، لحظات إعادة تمثيل الجريمة، والتي ظهرت خلالها سيدة، وهي تكشف التفاصيل الكاملة لاعتدائها على سيدة وعلى الضحية بمساعدة شخص آخر تربطه بها علاقة غير شرعية.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت صباح أول أمس الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل عمد متبوعة بالسرقة الموصوفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن طنجة نقلت في الثالث من يناير الجاري شخصا في حالة غيبوبة، يحمل ثلاث إصابات على مستوى الرأس، إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، حيث تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة بسبب مضاعفات الإصابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن توقيف الفاعل الرئيسي وسيدة يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، للاشتباه في تورطهما في إزهاق روح الهالك باستخدام مطرقة، كما تم توقيف شخص ثالث اقتنى سيارة الهالك، وكذا الوسيط الذي قام بتسهيل عملية البيع بطريقة غير مشروعة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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المغرب شوف تيفي الجريمة طنجة عشيقها علاقة غير شرعية غيبوبة

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