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سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 23:17 سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي | اقتصاد
سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي
صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ''العاصمة''، يوم أمس الخميس 12 يناير، خلال دورة استثنائية ترأسها جامع المعتصم رئيس المؤسسة بحضور أعضائها، على اتفاقية تمديد خط الطرامواي الرباط - سلا على مسافة 7

''شوف تيفي''+''و م ع''

صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ''العاصمة''، يوم أمس الخميس 12 يناير، خلال دورة استثنائية ترأسها جامع المعتصم رئيس المؤسسة بحضور أعضائها، على اتفاقية تمديد خط الطرامواي الرباط - سلا على مسافة 7 كلم في الاتجاهين.

ويمتد الاتجاه الأول لخط الطرامواي من محطة الحسن الثاني بمدينة سلا مرورا بشارع الزربية إلى حدود موقع المستشفى الإقليمي الذي يتم تشييده بمقاطعة احصين، على طول 6ر4 كلم، فيما يمتد الاتجاه الثاني من خط الطرامواي من مستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط إلى ملتقى الطريق مع شارع الكفاح بحي يعقوب المنصور على طول 4ر2 كلم.

وقد حددت التكلفة الإجمالية للمشروع في مليار و715 مليون درهم، ستساهم في تمويلها الأطراف المتعاقدة بـ 51 بالمائة موزعة بين مؤسسة التعاون ''العاصمة'' بمبلغ 180 مليون درهم، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بمبلغ 100 مليون درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبيحضري بمبلغ 592 مليون درهم، فيما سيتم تمويل الباقي بواسطة القروض.

أوضح بلاغ لمؤسسة التعاون بين الجماعات ''العاصمة''، اليوم الجمعة، أن مجلس المؤسسة صادق أيضا خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدت طبقا لمقتضيات المادة 138 من القانون التنظيمي للجماعات، على اتفاقية المساعدة التقنية بين مؤسسة التعاون بين الجماعات ''العاصمة''، وشركة الطرامواي الرباط – سلا، تتعلق بتتبع دراسة مشروع التنقلات الحضرية، واتفاقية إطار شراكة لتمويل مخطط التنقلات الحضرية بين وزارة الداخلية ومؤسسة ''العاصمة''.

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