ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ... وها علاش ﻿

كل ما اقترب موعد العودة القريبة للمغرب للاتحاد الإفريقي خلال القمة التي ستنعقد بأديس أبابا خلال نهاية الشهر الجاري، كلما ارتفع منسوب الأسئلة التي تكبر في أذهان الكثيرين.. من قبيل هل إذا عاد المغرب

شوف تيفي



كل ما اقترب موعد العودة القريبة للمغرب للاتحاد الإفريقي خلال القمة التي ستنعقد بأديس أبابا خلال نهاية الشهر الجاري، كلما ارتفع منسوب الأسئلة التي تكبر في أذهان الكثيرين.. من قبيل هل إذا عاد المغرب إلى هذا الاتحاد سيجلس مع البوليساريو حول طاولة واحدة؟ وهل إذا جلس المغرب مع هذا الكيان الوهمي يعتبر ذلك اعترافا بوجوده؟.. للإجابة عن هاذين السؤالين، قال مصدر خاص لـ''شوف تيفي''، إن هناك نقط أساسية ينبغي توضيحها، لرفع أي لبس حول مسألة الاعتراف من عدمه.

وقال المصدر إن الاعتراف يخضع لمسطرة قانونية ودبلوماسية وطنية. مضيفا أن هذا الاعتراف يكون قانونيا من خلال تبادل الوثائق بشكل مباشر.. أي دولة تعترف بدولة. ثم يكون بطريقة دبلوماسية عن طريق تبادل السفراء والزيارات.. وبالتالي، ''ليس بالضرورة أن تكون قد التقيت هذا الكيان في منظمة معينة أو جلست معه أنك اعترفت به، لأن الاعتراف لا يتم إلا عبر مساطر قانونية ودبلوماسية وطنية''.

وقال المصدر ذاته، إنه إلى جانب الاعتراف القانوني والدبلوماسي، ثمة ما يسمى بـ''الممارسات الدولية''، موضحا بالقول ''إذا أخذنا مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عددا من الدول العربية والإسلامية فيها لا تعترف بإسرائيل، لكنها تجلس في الوقت نفسه إلى جانبها، دون الاعتراف بها.. وإلا سنتساءل لماذا تتواجد إيران التي تعتبر العدو اللذوذ والأبدي لإسرائيل بجانب هذه الدولة في الأمم المتحدة، وهل هذا يعني إنها تعترف بهذا الكيان.. أبدا هذا غير ممكن. وبالتالي لا يعني أنك إذا جلست إلى جانب كيان ما في منظمة معترف بها دوليا أنك اعترفت به.. بدليل أن العربية السعودية هي الأخرى تجلس إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني أنها تعترف بها''.

ثمة نقطة أخرى، يقول المصدر، وهي أن هناك أكثر من ثلثي البلدان المتواجدة بالإتحاد الإفريقي لا تعترف بالبوليساريو، ومع ذلك فهي متواجدة مع هذا الكيان منذ 1984 بهذا الاتحاد، ''فهل هذا يعني أن السنغال أو الغابون أو الكوت ديفوار و العديد من الدول الصديقة للمغرب تعترف بالبوليساريو؟.. أبدا''.. يتساءل المصدر، قبل أن يضيف أن هناك دولا سحبت مؤخرا اعترافها من هذا الكيان مثل بوروندي وبوركينافاسو... وبالرغم من ذلك تجلس كل منهما إلى جانب البوليساريو بمنظمة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هذا لا يعني أن هاتين الدولتين تعترفان بهذا الكيان الوهمي.

وحول السؤال الذي تردد كثيرا على ألسنة البعض، والقائل لماذا سيجلس المغرب مع البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي، قال المصدر إن أصحاب هذا السؤال هم أنفسهم الذين كانوا يقولون بالأمس إن نهج المغرب لسياسة الكرسي الفارغ من داخل الاتحاد الإفريقي غير صالحة.. متسائلا ''كيفاش غادي تخوض واحد المعركة إلى مدخلتيش ليها ديريكت؟ إذن فهؤلاء، انتقدوا بالأمس المغرب من خلال سياسة الكرسي الفارغ، كما ينتقدونه الآن بعد عزمه الدخول للاتحاد الإفريقي.. لكن هذا الآن لا يهمنا''.

ولفت المصدر الانتباه، إلى أنه في الماضي كان الأمر سهلا بالنسبة للمغرب.. حيث كانت المملكة تقطع كل العلاقات مع الدول التي تعترف بالبوليساريو.. لكن اليوم تغيرت كثير من الأمور، ذلك أن ''زيارات الملك محمد السادس لإفريقيا كانت مثمرة للغاية.. مثلا تنزانيا دولة تعترف بالبوليساريو، لكن أنظروا للاستقبال الكبير الذي حظي به الملك في هذه البلاد.. هذا أيضا ينطبق على رواندا التي حفَّت الملك باستقبال حار.. ثم إن نيجيريا تعترف بالبوليساريو، لكنها خصصت استقبالا ضخما للملك محمد السادس، تُوِّج بصداقة تاريخية بينها وبين المغرب''. يقول المصدر، ليتساءل في الوقت ذاته ''هل مطلوب من المغرب اليوم أن يترك الاتحاد الإفريقي فضاء مريحا للخصوم، وبالتالي ترك المجال لهم للمساس بالمملكة كيفما شاؤوا ووقت ما شاؤوا؟ أو أنه من الصواب أن يدافع المغرب عن مصالحه ومواجهة خصومه من داخل هذا الاتحاد؟''.

إن الظروف التي كان عليها المغرب سنة 1984، أي تاريخ مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية، ليست هي ظروفه اليوم في 2017، ''لأن المغرب اليوم بفضل سياسة ملك له وزنه على الساحة الدولية، أصبح أقوى مما كان عليه في الماضي، كما أن أغلب الدول التي كانت تعترف بالبوليساريو سحبت اعترافها منه، هذا إلى جانب أن ميزان القوى مالت كفته لصالح المغرب، في حين إن ثلثي الدول بالاتحاد الإفريقي تساند المملكة الآن، بل إن الدول الإفريقية التي كنا نعتقد إنهم خصوما للمغرب، لم نجدهم خصوما لنا في واقع الأمر، فقط كان الأمر يحتاج منهم إلى فهمنا.. كنيجيريا ودول إفريقية أخرى''.

وقال المصدر إن المغرب كلما ترك الملعب فارغا إلا وملأه خصومه وأعداءه، وبالتالي ''ماذا ربحنا من تركنا الملعب فارغا لأزيد من 32 سنة؟''.. فالمغرب حسب المصدر غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 وهو في موقف ضعف، بينما اليوم فهو يدخل للاتحاد الإفريقي بمنطق قوة، على عدة مستويات، اقتصاديا، دينيا، سياسيا، دبلوماسيا واجتماعيا وتنمويا.. والأكثر من ذلك، يقول المصدر ''هناك مصداقية حول جلالة الملك.. فما قام به للاجئين الأفارقة بالمغرب، أعطى مصداقية أكبر للمملكة بالقدر الذي جعل البلاد محترمة على الصعيد الإفريقي''.

وشدد المصدر على مسألة غاية في الأهمية، هي أنه لو كان دخول المغرب للاتحاد الإفريقي يشكل اعترافا بالبوليساريو، لماذا إذن تناور هذه الأخيرة بمعية الجزائر وخصوم آخرين بوضع عراقيل للمغرب حتى لا يعود لهذا الاتحاد.. ''ولماذا كل هذه الحرب ضد دخول المملكة للاتحاد الإفريقي لو كان ذلك يشكل مجرد إحساس بالاعتراف بالكيان الوهمي''؟

''إن من يروجون أخبارا حول أن مجرد جلوس المغرب على طاولة الاتحاد الإفريقي مع تواجد البوليساريو هو اعتراف ضمني بالكيان، إما أنهم لا يفهمون المعنى الحقيقي للاعتراف، قانونيا دبلوماسيا ووطنيا، أو أنهم ينتقدون فقط من أجل الانتقاد.. إذ المفروض الآن هو أن نذهب للمعركة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، وألا نخوضها عن طريق الوكلاء كما في السابق.. ذلك أنه في حالة تركنا الملعب فارغا، سنخسر بكل تأكيد.. وبالتالي، فهذا هو المعنى الصريح للدبلوماسية الهجومية التي ينهجها المغرب ضد خصومه، حيث لا يمكن بتاتا أن تخوض المملكة حربا بالوكالة'' يقول المصدر.

وعاد المصدر للتأكيد على أن مشكل البوليساريو ليس مع المغرب وحده، بل حتى مع ثلثي أعضاء الاتحاد الإفريقي التي لا تعترف بوجوده ككيان قائم، وهذه وضعية، يصفها المصدر بـ''الشاذة''.. لذلك، إن المطلوب الآن حسب هذا الأخير، هو أن يكون هناك توازنا للمواقف الوطنية مع مواقف منظمة الاتحاد الإفريقي.. خاصة وأن البوليساريو لم يعد لها مجال للتحرك في العالم إلا بداخل هذه المنظمة الوحيدة''. وأوضح المصدر نقطة مهمة تتعلق بعلاقة الاتحاد بالبوليساريو، حيث قال ''عندما تريد هذه المنظمة التحدث مع منظمات عربية أو أوربية أو أمريكية، فإنها تعتبر البوليساريو كطفل غير شرعي، مما يجعلها تخبؤه خلفها ليقينها أنه يوجد في وضعية شاذة''.

وخلص المصدر إلى أن بين سنتي 1984 و2017 تغيرت عدد من المعطيات، حيث كان عدد الدول المعترفة بالبوليساريو كبير في منتصف الثمانينيات، بينما الآن فهذا العدد تقلص بشكل كبير جدا، خاصة وأنه بمجرد ما قال الملك محمد السادس في كيغالي ''إن المغرب سيعود للاتحاد الإفريقي...''، مباشرة بعد ذلك وقعت 28 دولة على قرار طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي زائد 8 دول أخرى رحبت بعودة المغرب لهذا الاتحاد.. مما يعني أن 36 دول إفريقية من أصل 54 دولة تساند بشكل رسمي انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي.. إذن يقول المصدر إن مشكل البوليساريو ليس مع المغرب، بل مع 28 دولة إفريقية رفعت مطلب طردها من حظيرة الاتحاد. المهم من هاذ الشي كامل ''أن نهاية البوليساريو غتبدا مع أول يوم للمغرب في الاتحاد الإفريقي.. وهاذي ضربة لمعلمين لكبااااااار''.





