خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقة بالعنف والتزوير واستعماله.

''شوف تيفي''



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقة بالعنف والتزوير واستعماله.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن ثلاثة من الأشخاص الموقوفين يشتبه في سرقتهم لدراجة نارية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بينما ينشط الشخص الرابع في تزوير وثائق ملكية الدراجات النارية المتحصلة من عمليات السرقة.

وأضاف المصدر ذاته بأن إجراءات التفتيش، مكنت من حجز الدراجة النارية المسروقة، بالإضافة إلى ضبط معدات وأجهزة معلوماتية وأختام ومستندات تستعمل في عمليات التزوير.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على أنظار العدالة.

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