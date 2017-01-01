 خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي | اقتصاد

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ... وها علاش | بوليتيك

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ...

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي

خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه | مجتمع

خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا | بوليتيك

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 22:59 خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقة بالعنف والتزوير واستعماله.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقة بالعنف والتزوير واستعماله.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن ثلاثة من الأشخاص الموقوفين يشتبه في سرقتهم لدراجة نارية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بينما ينشط الشخص الرابع في تزوير وثائق ملكية الدراجات النارية المتحصلة من عمليات السرقة.
وأضاف المصدر ذاته بأن إجراءات التفتيش، مكنت من حجز الدراجة النارية المسروقة، بالإضافة إلى ضبط معدات وأجهزة معلوماتية وأختام ومستندات تستعمل في عمليات التزوير.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على أنظار العدالة.
المغرب؛ شوف تيفي؛ الشرطة القضائية؛ السرقة؛ دراجة نارية؛ العنف؛ التزوير؛ الدراجة النارية؛

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو البوليسيات البوكوصات ديال المغرب كامل باللبسة الجديدة..الثباتة والخدمة | بــووز
منذ 52 دقيقة

شوفو البوليسيات البوكوصات ديال المغرب كامل باللبسة الجديدة..الثباتة والخدمة

جديد 2017 أغنية عن المنتخب المغربي KHEDRA W HAMRA HALAW LAW | زووم

جديد 2017 أغنية عن المنتخب المغربي KHEDRA W HAMRA HALAW LAW

مالك مقلق: شاب مغربي قهراتو البطالة:عندي زوج دبلومات ومخدامش | مالك مقلق

مالك مقلق: شاب مغربي قهراتو البطالة:عندي زوج دبلومات ومخدامش

تشييع جثمان الملاوم المغربي هشام العوزي | قنوات أخرى

تشييع جثمان الملاوم المغربي هشام العوزي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية ديالهم بمطرقة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

بالفيديو والصور..هكذا تمت إعادة جريمة قتل ارتكبها شخص وعشيقته بمدينة طنجة..وها كيفاش قتلو الضحية

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي | اقتصاد

سار لأبناء مدينة سلا..هذا هو القرار الجديد بخصوص خط الطرامواي

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ... وها علاش | بوليتيك

ضربة معلم: جلوس المغرب بجانب البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ليس أبدا اعترافا بالكيان الوهمي ...

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة تتزعمها فتاة تسرق الدراجات النارية وتزور وثائق ملكيتها بتيفلت..وهذه هي

﻿ ﻿
اليوم 21:42 GMT

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.