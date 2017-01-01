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خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 22:36 خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه | مجتمع
خطير..شوفو الإهمال: رضيع داوه الكومة بسبب الحشيش..وها شنو وقع ليه
كشف موقع '' leparisien'' الفرنسي، ليلة اليوم الجمعة، عن واقعة خطيرة، تم على إثرها نقل رضيع يبلغ 15 شهرا، في غيبوبة إلى المستشفى عقب تناوله لقطعة حشيش.

''شوف تيفي''

كشف موقع '' leparisien'' الفرنسي، ليلة اليوم الجمعة، عن واقعة خطيرة، تم على إثرها نقل رضيع يبلغ 15 شهرا، في غيبوبة إلى المستشفى عقب تناوله لقطعة حشيش.

وأوضح الموقع ذاته بأن جدة الرضيعة البالغة من العمر 55 سنة والمدمنة على تدخين المخدرات، أسقطت قطعة حشيش على السجادة، وخلال لعب الرضيع عثر عليها وقام بأكلها ليسقط بعد ذلك مغشيا عليه.

وأضاف المصدر ذاته بأن الرضيع الذي تم وضعه بالعناية المركزة تحسنت حالته، بينما فتحت المحكمة الجنائية الفرنسية تحقيقا مع الجدة المتابعة بالادمان على المخدرات والخرف المتعمد لواجب الرعاية وهي تهم قد تحاكم بسببها لحوالي سنة نافذة .

 

 

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المغرب شوف تيفي الحشيش المخدرات الرضيع العناية المركزة السجادة

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