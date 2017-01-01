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عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 22:03 عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا
شهدت طريق الشماعية بمدينة الوسفية، قبل قليل،فاجعة طرقية مؤلمة، نتيجة اصطدام سيارتين، ما خلف مقتل شخص واحد على الفور.

''شوف تيفي''
شهدت طريق الشماعية بمدينة الوسفية، قبل قليل،فاجعة طرقية مؤلمة، نتيجة اصطدام سيارتين، ما خلف مقتل شخص واحد على الفور.

وحسب مصادر من اليوسفية فإن سيارة خفيفة،تحمل ترقيما خارجيا،اصطدمت بشكل مروع بسيارة خفيفة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان من أجل المعاينة بينما، تم نقل المصابين على وجه السرعة عبر سيارة للإسعاف إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.


 

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المغرب شوف تيفي جروح فاجعة طرقية المستشفيات سيارة خفيفة

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